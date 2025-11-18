Греф: Полный переход Сбера к человекоцентричному бизнесу займет еще минимум три года
10:55 18.11.2025
Человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке, и стратегия Сбера на 2024-2026 годы – это только подготовка к трансформации, полный переход к человекоцентричной модели потребует еще минимум три года. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф на конференции ЦБ «Фокус на клиента».
«Наша стратегия на 2024-2026 годы – это только подготовка. В следующем году мы начнем подготовку следующей трехлетней стратегии. Думаю, в следующие три года в большей части возможна трансформация в человекоцентричную организацию. То есть в нашем случае минимум шесть лет, может дольше», – сообщил Герман Греф.
В конечном итоге, по его словам, развитие технологий и изобилие товаров, услуг и информации приведет к еще более жестокой конкуренции. «Клиент устал от внимания, внимания в кавычках, которые на него обращается. Мы постепенно будем перемещаться в экономику, в центре которой будет стоять человек. Этому будут способствовать технологии. Мы заранее увидели этот тренд и начинает трансформировать собственную компанию. Это очень непросто», – заметил глава Сбера.
«Трансформация требует изменения технической составляющей, перестройки организации и каждого из нас. И требует пересмотра системы мотивации. Сложность в этом, что зачастую непросто сочетать бизнес цели и уход от кратковременных стимулов к построению долгосрочных отношений, которые ведут в конечном итоге к большей прибыли», – отметил Герман Греф.
«Трансформация невозможна без AI native состояния, когда нужно сначала переварить внутренние процессы. Еще неизвестно, что дольше придется трансформировать – технологии или корпоративную культуру», – добавил он.
