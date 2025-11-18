0
0
125
НОВОСТИ

Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека

12:00 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пленум Верховного суда России подготовил постановление, исключающее из своих прежних постановлений упоминание Европейской Конвенции о защите прав человека, сохранив при этом защиту судами общепризнанных принципов и норм международного права.

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, 23 февраля 2023 года приняла закон о выходе из ряда международных договоров Совета Европы, включая Европейскую Конвенцию. В связи с этим Верховный суд России признал утратившим силу постановление от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», а также исключил ссылку на Конвенцию, практику ЕСПЧ, рекомендации Комитета министров Совета Европы и доклады Европейского Комитета по предупреждению пыток из 25 постановлений Пленума Верховного суда и 2 действующих постановлений Пленума Высшего Арбитражного суда, принятых в 1999–2019 годах.

При этом высшая судебная инстанция сохранила все наработанные за эти годы рекомендации о применении имплементированных в России норм международного права, заменив упоминание Европейской Конвенции на статьи Международного пакта о защите гражданских и политических прав, принятого ООН 16 декабря 1966 года и вступившего в силу в марте 1976 года, участниками которого являются более 170 государств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 18.11.2025
Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
0
65
12:20 18.11.2025
Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин
0
99
12:08 18.11.2025
Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
0
108
12:05 18.11.2025
Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о «перегибании палки» — Набиуллина
0
126
11:32 18.11.2025
Проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев — МИД КНР
0
164
11:27 18.11.2025
Бизнес адаптирует проверенные ИИ-практики Сбера под свои реалии
0
163
11:20 18.11.2025
Москалькова просит Киев забрать своих граждан, эвакуированных РФ из зоны боев
0
190
11:18 18.11.2025
Сбер сформировал ИИ-экосистему решений для разработчиков
0
172
11:15 18.11.2025
Сбер сделал стратегическую ставку на генеративный искусственный интеллект
0
181
11:05 18.11.2025
Страны ЕС недовольны отсутствием конкретики со стороны ЕК по финансированию Киева — Politico
0
201

Возврат к списку