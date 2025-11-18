Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека
12:00 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пленум Верховного суда России подготовил постановление, исключающее из своих прежних постановлений упоминание Европейской Конвенции о защите прав человека, сохранив при этом защиту судами общепризнанных принципов и норм международного права.
Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, 23 февраля 2023 года приняла закон о выходе из ряда международных договоров Совета Европы, включая Европейскую Конвенцию. В связи с этим Верховный суд России признал утратившим силу постановление от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», а также исключил ссылку на Конвенцию, практику ЕСПЧ, рекомендации Комитета министров Совета Европы и доклады Европейского Комитета по предупреждению пыток из 25 постановлений Пленума Верховного суда и 2 действующих постановлений Пленума Высшего Арбитражного суда, принятых в 1999–2019 годах.
При этом высшая судебная инстанция сохранила все наработанные за эти годы рекомендации о применении имплементированных в России норм международного права, заменив упоминание Европейской Конвенции на статьи Международного пакта о защите гражданских и политических прав, принятого ООН 16 декабря 1966 года и вступившего в силу в марте 1976 года, участниками которого являются более 170 государств.
