Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электроэнергия после атак ВСУ на энергосистему ДНР не поступает 65% потребителей, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению Донецкой Народной Республики, — написал Пушилин. — На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей».