0
0
88
НОВОСТИ

Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин

12:20 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электроэнергия после атак ВСУ на энергосистему ДНР не поступает 65% потребителей, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению Донецкой Народной Республики, — написал Пушилин. — На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 18.11.2025
Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
0
53
12:08 18.11.2025
Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
0
98
12:05 18.11.2025
Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о «перегибании палки» — Набиуллина
0
118
12:00 18.11.2025
Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека
0
121
11:32 18.11.2025
Проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев — МИД КНР
0
156
11:27 18.11.2025
Бизнес адаптирует проверенные ИИ-практики Сбера под свои реалии
0
156
11:20 18.11.2025
Москалькова просит Киев забрать своих граждан, эвакуированных РФ из зоны боев
0
183
11:18 18.11.2025
Сбер сформировал ИИ-экосистему решений для разработчиков
0
166
11:15 18.11.2025
Сбер сделал стратегическую ставку на генеративный искусственный интеллект
0
175
11:05 18.11.2025
Страны ЕС недовольны отсутствием конкретики со стороны ЕК по финансированию Киева — Politico
0
195

Возврат к списку