Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный экспорт участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году составил около пятой части мирового показателя. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании Совета глав правительств ШОС на площадке Национального центра «Россия».

«В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя», — отметил глава кабмина. «Доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла трети», — добавил Мишустин.