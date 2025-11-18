Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф

12:08

Фото пресс-службы Сбера

Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 трлн руб. налогов, сказал глава Сбера. По его мнению, сегодня маркетплейсы находятся вне конкуренции, и в первую очередь налоговой конкуренции.

"По нашим подсчетам маркетплейсы в этом году не доплатили налогов на 1,5 триллиона рублей. Те скидки, которые они дают - это за наш с вами счет. Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. Это должно быть прекращено. И тогда в честной конкуренции они должны показать свою эффективность", - сказал глава Сбера.

Греф также отметил, что маркетплейсы, работая в убыток и получая поддержку от государства, не могут долго оставаться в таком положении. Он привел в пример Ozon, который начал резко повышать комиссии и показывать прибыльность, даже выплачивая дивиденды.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась, что безусловно нужно развивать регулирование маркетплейсов. "По количеству клиентов маркетплейсы уже такая системно-значимая инфраструктура, и многие даже предлагают регулировать их как системно-значимые. Это касается в том числе технологической устойчивости, от которой зависит благосостояние клиентов. Потому что если, не дай бог, какой-нибудь сбой технологический на этой инфраструктуре. Вот за информационной безопасности банка контроль достаточно жесткий.А здесь уже по значимости для общества, конечно, маркетплейсы приобретают похожие значениям. И нужно развивать регулирование, безусловно", - подчеркнула она.