Поезд и грузовик столкнулись в Челябинской области
13:05 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Предварительно установлено, что в 12:30 (10:30 мск — прим. ТАСС) <…> совершено столкновение пригородного поезда № 7006 с грузовым автомобилем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как пояснили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), «по предварительной информации, травмирован водитель автомобиля, на движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло».
По данным пресс-службы, столкновение произошло в 12:15 (10:15 мск) на регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде между станциями. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.
