Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 290 военнослужащих в зоне СВО

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 290 военнослужащих в результате действий российских группировок войск на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 115 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — более 70, «Центр» — более 455, на направлении «Восток» — свыше 350 и «Днепр» — до 80 военнослужащих.