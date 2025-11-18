У военных ВСУ в Красноармейске был приказ расстреливать жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переодевшиеся в гражданскую одежду военные ВСУ в Красноармейске по приказу должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По приказу командования [ВСУ украинские военнослужащие] должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным», — сказали в ведомстве.

Как подчеркнули в ведомстве, военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают методичное уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске. Остаются в живых лишь те, кто принимает единственно верное решение — сложить оружие и сдаться в плен, отметили в Минобороны.