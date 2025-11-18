РФ не принимает участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не участвует в переговорах с Украиной, которые состоятся в Турции 19 ноября.

«Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле», — сказал Песков.