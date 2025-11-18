0
0
0
НОВОСТИ

Париж продолжает разжигать военные настроения — Песков

14:12 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции продолжают вооружать киевский режим и никоим образом не способствуют делу мира. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Парижа поставить Украине 100 истребителей Rafale.

«Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира, Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:07 18.11.2025
Греф: Миллионы россиян воспользуются налоговым помощником Сбера
0
58
14:00 18.11.2025
РФ не принимает участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября — Песков
0
83
13:32 18.11.2025
У военных ВСУ в Красноармейске был приказ расстреливать жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ
0
140
13:20 18.11.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 290 военнослужащих в зоне СВО
0
156
13:10 18.11.2025
Россияне видят в искусственном интеллекте мощный инструмент для защиты от цифровых угроз
0
163
13:05 18.11.2025
Поезд и грузовик столкнулись в Челябинской области
0
192
13:00 18.11.2025
ВС РФ освободили Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской
0
177
12:32 18.11.2025
Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
0
198
12:20 18.11.2025
Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин
0
232
12:08 18.11.2025
Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
0
334

Возврат к списку