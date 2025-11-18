0
НОВОСТИ

В Кремле назвали оправданными отключения интернета для борьбы с дронами

14:32 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в некоторых регионах для борьбы с атаками беспилотников. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал он в ответ на вопрос, считает ли Кремль эту меру эффективной.

