Никакие самолеты не помогут Киеву переменить ситуацию на фронтах — Песков

15:00 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможная поставка французских самолетов Rafale не поможет Киеву переменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», — сказал представитель Кремля, отметив, что это положение видят все военные эксперты.

