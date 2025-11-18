Никакие самолеты не помогут Киеву переменить ситуацию на фронтах — Песков
15:00 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможная поставка французских самолетов Rafale не поможет Киеву переменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», — сказал представитель Кремля, отметив, что это положение видят все военные эксперты.
