Россияне видят в искусственном интеллекте мощный инструмент для защиты от цифровых угроз

13:10

Искусственный интеллект станет ключевым союзником в усилении кибербезопасности граждан, бизнеса и государства в целом. Таков главный вывод масштабного исследования Сбера и Rambler&Co с участием 156 тыс. россиян, проведённого в преддверии международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Треть россиян (34%) верят, что искусственный интеллект способен усилить защиту от мошенников. Среди них 33% видят главную пользу ИИ в автоматическом пресечении противоправных действий. Ещё 30% полагают, что технологии увеличат число защитных сервисов, например для блокировки фишинговых сообщений. 22% ждут от умных алгоритмов более быстрого выявления мошеннических схем, а 12% верят, что ИИ поможет эффективнее расследовать такие преступления.

32% опрошенных также убеждены, что искусственный интеллект поможет укрепить защиту бизнеса и страны от кибератак. В первую очередь они предлагают использовать ИИ для автоматической блокировки фишинговых рассылок (32%) и ускорения выявления и реагирования на кибератаки (30%). 20% респондентов считают, что алгоритмы усилят уже существующие решения в области киберзащиты.

Как показало исследование, кибербезопасность сегодня касается каждого жителя страны. 96% респондентов за последний год сталкивались с мошенническими действиями. Чаще всего злоумышленники звонили людям по телефону –– с этим столкнулись 51% опрошенных или их близких. Каждый четвёртый (25%) получал звонки или сообщения от мошенников в мессенджерах, 15% –– электронные письма со ссылками на поддельные сайты или вредоносными вложениями. Поддельные приложения попадались на глаза 3% граждан, ещё 2% указали другие виды мошеннических действий.

Важно, что несмотря на широкое распространение мошенничества лишь немногие опрошенные понесли финансовые потери. 3% переводили деньги на якобы «безопасные счета», ещё 3% скачали вредоносные файлы, 2% респондентов вводили данные карт на фишинговых сайтах, а 1% передавал ценности курьерам. Ещё 6% пострадали иным образом. Абсолютное большинство — 85% респондентов и их близких — не поддались на уловки мошенников, что говорит о развитии культуры личной кибербезопасности в обществе.

Для защиты от преступников люди в основном используют определители номера (38%) и антивирусы (24%) — практики их массового использования продолжают набирать ход, ведь это самые эффективные на сегодняшний день средства.

Проблема кибератак на организации также волнует общество. Каждый пятый респондент (21%) сталкивался с ними на текущем или предыдущем месте работы или учёбы. Ещё 6% отметили атаки на компании, услугами которых пользовались. Каждый третий (33%) знает о таких инцидентах из СМИ и соцсетей.

Самыми серьёзными последствиями хакерских атак россияне считают кражу конфиденциальных данных (25%) и остановку рабочих процессов, когда компания теряет доступ к критическим системам (19%). При этом только 36% уверены, что в их организации есть сервисы для защиты от кибератак, а половина (50%) не обладает такой информацией.

Опрос проходил на интернет-ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 10 по 14 ноября 2025 года.