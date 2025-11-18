0
Еврокомиссар по обороне признал, что армия РФ сегодня намного сильнее, чем в 2022 году

15:12 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что российская армия сегодня испытана в боях и намного сильнее, чем в 2022 году. Об этом он заявил на форуме в Брюсселе по расширению.

«Сегодня в мире есть только две испытанные в боях армии — российская и украинская. И армия России сегодня намного сильнее, чем в 2022 году», — отметил Кубилюс. При этом он призвал использовать процесс расширения Евросоюза, чтобы интегрировать Украину и ее армию в военную систему ЕС для подготовки к противостоянию с РФ, которое, по его утверждению, якобы произойдет через 5 лет.

Кубилюс также выступил за скорейшее создание европейского оборонного союза, в которой можно будет привлечь страны, не входящие в ЕС, для усиления европейских военных возможностей.

