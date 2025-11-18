Кремль назвал обоснованными сомнения некоторых стран ЕС о спонсировании Киева
15:32 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые европейские страны теперь вполне обоснованно сомневаются, стоит ли направлять «хоть копейку» помощи Украине с учетом коррупционного скандала в Киеве. На это указал в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышали уже голоса из некоторых европейских столиц о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку да направлять в Киев. И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно, значительная, будет просто разворовываться», — отметил представитель Кремля.
