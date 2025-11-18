0
0
14
НОВОСТИ

Греф: Миллионы россиян воспользуются налоговым помощником Сбера

14:07 18.11.2025

С января по март миллионы россиян воспользуются ИИ помощником по налоговым вычетам, разработанным Сбером. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на конференции Банка России «Фокус на клиента».

«Мы пытаемся завоевывать лояльность тем, что первыми выводим какие-то сервисы, допустим, налоговые. Мы сейчас вывели налогового агента, который помогает клиенту быстро получить налоговый вычет. Посмотрим, потенциал у нас достаточно большой. Мы считаем, что в налоговый период, я с января по март включительно, этим сервисом воспользуются миллионы людей», — отметил Греф.

По его словам, стоит ожидать, что, если сервис понравится клиентам, то постепенно он начнёт появляться и у других банков.

Налоговый ИИ-помощник в приложении СберБанк Онлайн помогает оформлять налоговый вычет в один клик. Им уже воспользовались 1,1 млн человек. Оформить вычет можно за спорт, образование и лечение, а также по продуктам Сбера: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, процентам по ипотеке и инвестициям через ИИС. Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов. Эту платформу Сбер вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 года. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 18.11.2025
Париж продолжает разжигать военные настроения — Песков
0
51
14:00 18.11.2025
РФ не принимает участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября — Песков
0
83
13:32 18.11.2025
У военных ВСУ в Красноармейске был приказ расстреливать жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ
0
140
13:20 18.11.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 290 военнослужащих в зоне СВО
0
156
13:10 18.11.2025
Россияне видят в искусственном интеллекте мощный инструмент для защиты от цифровых угроз
0
163
13:05 18.11.2025
Поезд и грузовик столкнулись в Челябинской области
0
192
13:00 18.11.2025
ВС РФ освободили Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской
0
177
12:32 18.11.2025
Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
0
198
12:20 18.11.2025
Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин
0
232
12:08 18.11.2025
Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
0
334

Возврат к списку