Греф: Миллионы россиян воспользуются налоговым помощником Сбера

14:07

С января по март миллионы россиян воспользуются ИИ помощником по налоговым вычетам, разработанным Сбером. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на конференции Банка России «Фокус на клиента».

«Мы пытаемся завоевывать лояльность тем, что первыми выводим какие-то сервисы, допустим, налоговые. Мы сейчас вывели налогового агента, который помогает клиенту быстро получить налоговый вычет. Посмотрим, потенциал у нас достаточно большой. Мы считаем, что в налоговый период, я с января по март включительно, этим сервисом воспользуются миллионы людей», — отметил Греф.

По его словам, стоит ожидать, что, если сервис понравится клиентам, то постепенно он начнёт появляться и у других банков.

Налоговый ИИ-помощник в приложении СберБанк Онлайн помогает оформлять налоговый вычет в один клик. Им уже воспользовались 1,1 млн человек. Оформить вычет можно за спорт, образование и лечение, а также по продуктам Сбера: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, процентам по ипотеке и инвестициям через ИИС. Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов. Эту платформу Сбер вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 года. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й.