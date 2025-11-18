Греф: На маркетплейсе ОСАГО Сбера водители экономят в среднем 20% от стоимости полиса
14:34 18.11.2025
При оформлении договора ОСАГО на маркетплейсе Сбера автовладельцы экономят в среднем 1289 рублей, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на форуме ЦБ «Фокус на клиента». Таким образом при средней стоимости ОСАГО в размере 5,8 тыс рублей экономия составляет около 20%.
Как отметил Герман Греф, маркетплейсом Сбера по ОСАГО пользуются миллионы автовладельцев. «Там можно выбрать лучшие условия на рынке, мы не промотируем только себя. Мы встраиваемся в конкурентное поле и стараемся предлагать лучшие условия», - рассказал глава Сбербанка.
На маркетплейсе Сбера по ОСАГО водители могут сравнить предложения от 15 страховых компаний, включая СберСтрахование. Оформление договора занимает всего несколько минут.
