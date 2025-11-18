СберСтрахование проактивно звонит клиентам, пострадавшим в Курске

14:36

СберСтрахование связывается с людьми, которые потеряли жилье в Курске, на следующий день после события, рассказал президент Сбербанка Герман Греф, в ходе выступления на форуме ЦБ «Фокус на клиента».

«Eсли мы видим, что клиентам причинен ущерб, мы сами звоним людям, предлагаем урегулировать, не дожидаясь 30-дневного срока. Например, у нас были случаи разрушения в Курске. Мы начали обзванивать людей на следующий день, предлагать им урегулирование. Некоторые не верили, что им звонят не мошенники. Нам пришлось их приглашать в офис для того, чтобы они убедились, что действительно речь идет о страховой выплате. Люди пока не очень верят, что страховые компании могут действовать таким образом», - добавил Герман Греф.

Чтобы оперативно оказывать помощь пострадавшим, СберСтрахование активно использует технологии. Например, с помощью космоснимков специалисты компании находят разрушенные дома, связываются с их владельцами и предлагают застрахованным оперативное урегулирование убытков. Например, жительница Курска с детьми вынуждена была покинуть дом и переехать к родственникам в соседнюю область. Через некоторое время специалисты СберСтрахования, обнаружили, что ее дом был разрушен, и связались с женщиной. В течение недели жительница Курска получила более 2 миллионов рублей страховой выплаты, на которую можно приобрести новое жилье.