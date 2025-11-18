ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
16:12 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федерация шахмат России (ФШР) требует от комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) открыть дисциплинарное расследование в отношении вице-президента Европейского шахматного союза (ECU) Малколма Пейна. Соответствующие документы есть в распоряжении ТАСС.
В октябре газета The Telegraph опубликовала интервью с Пейном, в котором он рассказывал о чрезвычайной важности шахмат для России и призывал всеми способами сохранять санкции в отношении российских шахматистов, используя даже политические рычаги давления.
«Во время генеральной ассамблеи FIDE 2024 года в Будапеште Пейн контактировал с государственными структурами — посольствами Великобритании и США, Государственным департаментом США, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Также он признался, что принимал участие в оказывании влияния на принятие решения о сохранении санкций против российских команд. Учитывая это, ФШР призывает комиссию по этике открыть дисциплинарное дело в отношении Пейна и применить санкции. Федерация считает, что надлежащей санкцией будет отстранение от деятельности, связанной с шахматами, на период в 12 месяцев», — говорится в письме ФШР.
Генеральная ассамблея FIDE отклонила предложение о полноценном допуске российских и белорусских спортсменов до турниров, о возвращении флага и гимна. Делегаты проголосовали за то, чтобы были проведены консультации с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом по частичному допуску до командных турниров спортсменов из России и Белоруссии. В июле FIDE допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE, ECU выступил против данного решения.
