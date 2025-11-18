Путин по ВКС дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград» в Петербурге

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) дал разрешение на строительство седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Судно названо в честь героической обороны Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Просим вашего разрешения на установку закладной доски атомного ледокола „Сталинград“, — обратился к главе государства руководитель Росатома Алексей Лихачев.

«Разрешаю», — ответил Путин.