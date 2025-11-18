Путин по ВКС дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград» в Петербурге
16:00 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) дал разрешение на строительство седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Судно названо в честь героической обороны Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.
«Просим вашего разрешения на установку закладной доски атомного ледокола „Сталинград“, — обратился к главе государства руководитель Росатома Алексей Лихачев.
«Разрешаю», — ответил Путин.
НОВОСТИ
- 17:12 18.11.2025
- Нужно продолжать выстраивать логистическую сеть в Евразии — Путин
- 17:00 18.11.2025
- Страны НАТО хотят сократить в 15 раз время переброски войск по Европе к границе РФ — FT
- 16:32 18.11.2025
- 60% финнов недовольны внешней политикой кабмина страны — опрос
- 16:12 18.11.2025
- ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
- 15:32 18.11.2025
- Кремль назвал обоснованными сомнения некоторых стран ЕС о спонсировании Киева
- 15:12 18.11.2025
- Еврокомиссар по обороне признал, что армия РФ сегодня намного сильнее, чем в 2022 году
- 15:00 18.11.2025
- Никакие самолеты не помогут Киеву переменить ситуацию на фронтах — Песков
- 14:36 18.11.2025
- СберСтрахование проактивно звонит клиентам, пострадавшим в Курске
- 14:34 18.11.2025
- Греф: На маркетплейсе ОСАГО Сбера водители экономят в среднем 20% от стоимости полиса
- 14:32 18.11.2025
- В Кремле назвали оправданными отключения интернета для борьбы с дронами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать