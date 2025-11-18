60% финнов недовольны внешней политикой кабмина страны — опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство населения Финляндии (60%) недовольны внешней политикой правительства премьер-министра республики Петтери Орпо. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра деловой жизни Финляндии (Eva).

«Только 33% опрошенных дали положительную оценку внешнеполитическому курсу правительства премьер-министра Петтери Орпо, явное большинство (60%) — негативную оценку», — говорится в отчете.

Согласно результатам опроса, 27% респондентов посчитали внешнюю политику кабмина «довольно плохой», а 33% населения охарактеризовали ее как «очень плохую». 7% опрошенных не смогли дать оценку действиям правительства на международной арене.