Страны НАТО хотят сократить в 15 раз время переброски войск по Европе к границе РФ — FT

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза попытаются сократить время переброски войск НАТО с запада на восток почти в 15 раз — с нынешних 45 дней до пяти или даже до трех дней. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц ЕС в преддверии обнародования в среду Брюсселем новых предложений по оптимизации «военной мобильности».

Согласно их данным, важно обеспечить возможность быстрой переброски по всей континентальной части Европы войск, техники и боеприпасов с запада, где базируется основная часть сил НАТО, на восточный фланг альянса. Сейчас железные и автомобильные дороги не отвечают необходимым для этого требованиям.

Как заявил глава нового оперативного командования Бундесвера (ВС ФРГ) Александер Зольфранк, отвечающий за подготовку Германии к центральной роли в подобной операции, каждый элемент должен работать «как швейцарские часы». По его словам, цель состоит в том, чтобы послать Москве мощный сигнал сдерживания: «Мы знаем, что вы задумали, и мы готовы. Смотрите, мы здесь».

Речь идет, по оценке дипломатов НАТО, о переброске около 200 тыс. военнослужащих, почти 1,5 тыс. танков и более 2,5 тыс. единиц другой бронетехники из США, Канады и Великобритании через континентальную Европу. «Военная мобильность — важнейший компонент эффективной безопасности и обороны, а правильная инфраструктура помогает союзникам гарантировать доставку необходимых сил в нужное место в нужное время», — сказал представитель НАТО.

Однако, по словам исполнительного директора Европейской ассоциации железнодорожной промышленности (CER) Альберто Маццолы, Европа только начинает получать полное представление о проблемах. «Нужно проверить, какие из туннелей в Европе подходят для этого», — отметил он. Нынешний стандартный габарит ЕС — максимальные размеры грузовых поездов, позволяющие им безопасно проходить под мостами и через туннели, — слишком узкий для военных перевозок. Наклон рельсов также может представлять проблему. «Если у вас тяжелый груз, он просто упадет», — констатировал один из чиновников ЕС.