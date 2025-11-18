Нужно продолжать выстраивать логистическую сеть в Евразии — Путин
17:12 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и России нужно продолжать работать над выстраиванием разветвленной логистической сети на территории самого пространства организации и Евразии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями советов министров стран ШОС в Кремле.
«Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентоспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом», — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансъевропейских границ, трансъевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры. «Заметно растут объемы проходящих через российскую территорию автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, учитывается загрузка новых перспективных коридоров, таких как Север — Юг и Северный морской путь», — продолжил президент РФ.
