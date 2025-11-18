Двое украинцев подозреваются в осуществлении диверсии на железной дороге в Польше — Туск

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое граждан Украины установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Об этом заявил в Сейме (нижней палате польского парламента) польский премьер Дональд Туск.

«Установленными исполнителями [диверсии] были два гражданина Украины», — сказал Туск, трансляцию его выступления ведет телеканал TVP Info. По словам польского премьера, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами — один из подозреваемых уже проходил по делу об актах диверсии во Львове, другой проживал в Донбассе и «работал в прокуратуре». Как отметил Туск, обоим мужчинам удалось покинуть польскую территорию через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе.

В этой связи Туск поручил главе польского МИД Радославу Сикорскому потребовать от Белоруссии и России выдачи покинувших польскую территорию украинцев.