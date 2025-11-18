Визы для туристов из Китая будут зеркально отменены в ближайшее время — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия предпримет зеркальный шаг по отмене виз для туристов из Китая в ближайшее время.

Путин провел в Кремле встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

«Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — сказал Путин на встрече.