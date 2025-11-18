Визы для туристов из Китая будут зеркально отменены в ближайшее время — Путин
18:00 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия предпримет зеркальный шаг по отмене виз для туристов из Китая в ближайшее время.
Путин провел в Кремле встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
«Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — сказал Путин на встрече.
НОВОСТИ
- 18:40 18.11.2025
- Песков посоветовал полякам не играть с огнем, покрывая украинских диверсантов
- 17:50 18.11.2025
- Руководитель СберУниверситета Наталья Осипчук стала победителем общенациональной премии «Ректор года»
- 17:40 18.11.2025
- Для развития кибербезопасности нужен взгляд в будущее – Сбер
- 17:32 18.11.2025
- Двое украинцев подозреваются в осуществлении диверсии на железной дороге в Польше — Туск
- 17:12 18.11.2025
- Нужно продолжать выстраивать логистическую сеть в Евразии — Путин
- 17:00 18.11.2025
- Страны НАТО хотят сократить в 15 раз время переброски войск по Европе к границе РФ — FT
- 16:32 18.11.2025
- 60% финнов недовольны внешней политикой кабмина страны — опрос
- 16:12 18.11.2025
- ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
- 16:00 18.11.2025
- Путин по ВКС дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград» в Петербурге
- 15:32 18.11.2025
- Кремль назвал обоснованными сомнения некоторых стран ЕС о спонсировании Киева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать