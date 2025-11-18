0
Для развития кибербезопасности нужен взгляд в будущее – Сбер

17:40 18.11.2025

сб.jpg
Фото пресс-службы Сбера
В России с опозданием реагируют на угрозы мошенничества, и это уже своего рода тренд. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, не нужно повторять ошибки прошлых лет, когда в 2019-20 гг. начались звонки мошенников в том числе с подменных номеров, но рынок с опозданием стал думать над защитой россиян от этой угрозы.

На пороге новая проблема - дипфейки. Еще в прошлом году на SOC-Форуме рассказал Кузнецов, говорили, что киберпреступники взяли ИИ на вооружение: «Мы прогнозировали, что к концу дипфейки станут массовым явлением. И уже сейчас мы видим в сети поддельные заявления руководителей государственных структур и крупных компаний».

Следующий этап: мошенничество с дипфейками станет трансграничным. Злоумышленники с помощью ИИ будут онлайн без акцента переводить на различные языки свои скрипты, убеждая жертву отдать деньги. Преступники из одной страны, не зная языка, будет действовать против жителей другой.

Другие страны также сталкиваются с этим. В Китае - 47 млн звонов мошенников, ЮАР, по словам Кузнецова - один из лидеров по распространению дипфейков. Не нужно повторять ошибки прошлых лет, нужно принимать меры уже сейчас, сказал он.

«На пороге новая проблема — дипфейки на вооружении киберпреступников, – сказал Станислав Кузнецов. – Уже через месяц-два появится новый инструмент, когда можно будет говорить в одной стране на собственном языке с жертвой, которая находится в другой стране и знает другой язык. Очень скоро искусственный интеллект будет безошибочно переводить на любой диалект любого города, принуждая потенциальную жертву телефонного мошенничества совершить выгодные для преступников действия. Мы уже можем вместе с законодателями принимать меры для привлечения к уголовной ответственности мошенников, которые используют дипфейки в преступных целях».

Многие компании, включая Сбер, уже имеют высококачественные технологии для детекции дипфейков. Эти стандарты нужно вводить в практику, в том числе и в телекоме, и на телевидении, чтобы автоматически обнаруживать дипфейки на дальних подступах, сказал Станислав Кузнецов.

И это должен быть взгляд не в прошлое (что уже произошло), а в будущее (что может произойти), подчеркнул он. Благодаря этому у России есть все основания быть на шаг, на два шага впереди киберпреступников по технологиям защиты и противодействия, убеждён Станислав Кузнецов.

