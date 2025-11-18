0
НОВОСТИ

Руководитель СберУниверситета Наталья Осипчук стала победителем общенациональной премии «Ректор года»

17:50 18.11.2025

18 ноября в рамках VIII Профессорского форума состоялась церемония награждения победителей общенациональных премий Российского профессорского собрания «Профессор года», «Декан года» и «Ректор года», отмечающих достижения в сфере высшего и профессионального образования.

Наталья Осипчук, CEO СберУниверситета, была признана ректором года в номинации «Корпоративный университет». Эта награда подчёркивает её вклад в развитие образовательных стандартов, обеспечение качественной подготовки специалистов и формирование человеческого капитала. Под её руководством СберУниверситет стал образовательным центром, соединяющим современные технологии, индивидуальные подходы к обучению и опыт успешных компаний.

«Для меня эта награда — признание труда всей команды СберУниверситета. Мы стремимся создавать среду, в которой каждый сотрудник, преподаватель и студент может расти, открывать новое и достигать большего. Наш подход основан на сочетании науки, технологий и практического опыта бизнеса, что помогает не просто обучать, а формировать лидеров будущего», — сказала Наталья Осипчук.

Ежегодный Профессорский форум — ключевое событие для академического сообщества России. Он собирает представителей вузов, преподавателей, студентов и работодателей для обсуждения ключевых вопросов развития отечественного образования и науки. Форум играет важную роль в формировании национальной образовательной политики и способствует обмену лучшими практиками среди образовательных организаций.

