Песков посоветовал полякам не играть с огнем, покрывая украинских диверсантов
18:40 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поляки, покрывая причастных к диверсиям украинцев, заблудились в трех соснах. Если они продолжат так играть с огнем, то им придется встретиться с очень суровыми последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Давайте вспомним „Северные потоки“, взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. [Звучит] требование выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах. И здесь, если они дальше будут так играть с огнем, то, конечно, им придется встретиться с очень суровыми последствиями», — сказал Песков, комментируя диверсию на железной дороге в Польше, в причастности к которой подозревают граждан Украины.
