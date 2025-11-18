0
0
154
НОВОСТИ

В Сбере отметили высокий уровень защищенности своих клиентов от кибермошенничества

18:57 18.11.2025

Клиенты Сбера сегодня — одни из самых защищённых, отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Банк старается так обучить свои модели, чтобы даже когда жертва снимает наличные деньги, чтобы передать их дроп-курьеру, Сбер мог предупредить клиента об опасности. Цель банка — полностью исключить телефонное мошенничество для своих клиентов. При этом Сбер постоянно развивает сервисы кибербезопасности, доступные самим клиентам.

«Мы разрабатываем системные платформенные решения для защиты наших клиентов, – рассказал Станислав Кузнецов. – Это бесплатная автоматизированная платформа X Threat Intelligence по разведке и детекции киберугроз, которая позволяет защитить любую компанию и добиться киберздоровья всего российского бизнеса. Уже более 500 компаний России присоединились к ней, доступ к платформе мы сделали бесплатным. К нашей системе антифрода мы подключили 50 компаний рынка, мы объединяем усилия с телекомом и другими банками, с надзорными службами и регуляторами, чтобы сообща бороться с мошенничеством и предотвращать социальную инженерию и хеджировать риски киберпреступности».

«В мобильном приложении СберБанк Онлайн действует порядка 20 различных сервисов, которые позволяют человеку управлять уровнем собственной киберзащиты с помощью простых и интерактивных настроек, – добавил он. – Ещё есть "Кибрарий" — мощная интернет-библиотека киберзнаний для всех поколений. И дети, и молодёжь, и взрослые люди, а также эксперты могут ею пользоваться: смотреть обучающие ролики, читать расследования, изучать способы защиты и новые мошеннические схемы, чтобы быть начеку».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:04 18.11.2025
Министр обороны РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО
0
79
20:00 18.11.2025
Шейнбаум заявила, что ударов США по Мексике получится избежать
0
95
19:20 18.11.2025
ВСУ направляют женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении — Марочко
0
154
19:00 18.11.2025
Сбер представит на AI Journey отечественный аналог решениям Google DeepMind
0
194
18:40 18.11.2025
Песков посоветовал полякам не играть с огнем, покрывая украинских диверсантов
0
243
18:00 18.11.2025
Визы для туристов из Китая будут зеркально отменены в ближайшее время — Путин
0
289
17:50 18.11.2025
Руководитель СберУниверситета Наталья Осипчук стала победителем общенациональной премии «Ректор года»
0
237
17:40 18.11.2025
Для развития кибербезопасности нужен взгляд в будущее – Сбер
0
261
17:32 18.11.2025
Двое украинцев подозреваются в осуществлении диверсии на железной дороге в Польше — Туск
0
299
17:12 18.11.2025
Нужно продолжать выстраивать логистическую сеть в Евразии — Путин
0
283

Возврат к списку