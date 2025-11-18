В Сбере отметили высокий уровень защищенности своих клиентов от кибермошенничества
18:57 18.11.2025
Клиенты Сбера сегодня — одни из самых защищённых, отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Банк старается так обучить свои модели, чтобы даже когда жертва снимает наличные деньги, чтобы передать их дроп-курьеру, Сбер мог предупредить клиента об опасности. Цель банка — полностью исключить телефонное мошенничество для своих клиентов. При этом Сбер постоянно развивает сервисы кибербезопасности, доступные самим клиентам.
«Мы разрабатываем системные платформенные решения для защиты наших клиентов, – рассказал Станислав Кузнецов. – Это бесплатная автоматизированная платформа X Threat Intelligence по разведке и детекции киберугроз, которая позволяет защитить любую компанию и добиться киберздоровья всего российского бизнеса. Уже более 500 компаний России присоединились к ней, доступ к платформе мы сделали бесплатным. К нашей системе антифрода мы подключили 50 компаний рынка, мы объединяем усилия с телекомом и другими банками, с надзорными службами и регуляторами, чтобы сообща бороться с мошенничеством и предотвращать социальную инженерию и хеджировать риски киберпреступности».
«В мобильном приложении СберБанк Онлайн действует порядка 20 различных сервисов, которые позволяют человеку управлять уровнем собственной киберзащиты с помощью простых и интерактивных настроек, – добавил он. – Ещё есть "Кибрарий" — мощная интернет-библиотека киберзнаний для всех поколений. И дети, и молодёжь, и взрослые люди, а также эксперты могут ею пользоваться: смотреть обучающие ролики, читать расследования, изучать способы защиты и новые мошеннические схемы, чтобы быть начеку».
