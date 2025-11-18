0
Сбер представит на AI Journey отечественный аналог решениям Google DeepMind

19:00 18.11.2025

Мультиагентная система AI-Researcher от Сбера, разработанная всего полгода назад, уже способна составить конкуренцию ведущим разработкам мировых лидеров в области искусственного интеллекта –– системам-аналогам AlphaEvolve и FunSearch от Google DeepMind. Об этом директор Управления риск-моделирования Сбербанка Роман Алферов рассказал в преддверии международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Система способна не только предлагать новые варианты решения задач, но и критически оценивать их, комбинировать лучшие решения и последовательно развивать их.

Сначала AI-Researcher читает программный код проекта, в котором нужно улучшить целевую метрику. Затем формулирует перспективные гипотезы для оптимизации целевой метрики. Эти гипотезы система самостоятельно реализует в виде кода, проверяет их на реальных данных и на основе полученных результатов синтезирует более совершенные идеи.

AI-Researcher уже успел зарекомендовать себя на практике. В решении ряда сложных математических задач из области вычислительной геометрии (например, известная задача упаковки окружностей в единичный квадрат) сработал лучше, чем FunSearch и AlphaEvolve. Кроме того, алгоритм Сбера оптимизировал архитектуру нейросети MEGA от Carnegie Mellon University, повысив её точность. Также была усовершенствована архитектура нейросети Hydra (разработка Carnegie Mellon University и Princeton University), что позволило снизить требования к размеру модели без потери эффективности.

В Сбере AI Researcher уже применяется для улучшения точности моделирования в риск-менеджменте.

«Наша мультиагентная система AI-Researcher –– это новый уровень автоматизации исследований, – сказал Роман Алферов. – Её можно охарактеризовать как профессионального научного работника, который анализирует информацию, выдвигает гипотезы, пишет код, проводит эксперименты и создаёт новую ценность. AI-Researcher уже улучшил архитектуры нейронных сетей и решил сложные задачи из области вычислительной геометрии. Высокие результаты подтверждают, что AI-Researcher занимает достойное место в списке лучших мировых AI-решений».

