Европейцам не победить в конфликте на Украине — Лукашенко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы не хотят мирного урегулирования на Украине, но им не победить в этом конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Дело в том, что они не хотят этого мира, только не понимаю, зачем им война. Они ее не выигрывают. Говорят, англичане там не очень порядочную роль играют и заняли позицию», — сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующая видеозапись размещена в телеграм-канале журналиста.