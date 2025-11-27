Европейцам не победить в конфликте на Украине — Лукашенко
14:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейцы не хотят мирного урегулирования на Украине, но им не победить в этом конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Дело в том, что они не хотят этого мира, только не понимаю, зачем им война. Они ее не выигрывают. Говорят, англичане там не очень порядочную роль играют и заняли позицию», — сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующая видеозапись размещена в телеграм-канале журналиста.
НОВОСТИ
- 15:12 27.11.2025
- Трамп решил изменить подход к урегулированию украинского конфликта — The Atlantic
- 15:00 27.11.2025
- Зеленский отказывается от белорусского посредничества по Украине — Лукашенко
- 14:54 27.11.2025
- V Конгресс молодых ученых: на сессии AI Journey эксперты назвали ключевые тренды использования ИИ в науке
- 14:32 27.11.2025
- Прокуроров ориентировали на устранение просчетов в миграционной сфере
- 14:12 27.11.2025
- Россия оказалась более договороспособна, чем Украина — Лукашенко
- 13:32 27.11.2025
- Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
- 13:20 27.11.2025
- ВС РФ освободили Васюковку в ДНР
- 13:05 27.11.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 355 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:00 27.11.2025
- Кассация признала законным решение вернуть певице Ларисе Долиной ее квартиру
- 12:32 27.11.2025
- ОДКБ беспокоят попытки извне превратить Евразию в арену противостояния — декларация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать