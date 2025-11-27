0
НОВОСТИ

Россия оказалась более договороспособна, чем Украина — Лукашенко

14:12 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия оказалась более договороспособна, чем Украина в плане урегулирования конфликта.

«Вопрос в том, что Россия оказалась более договороспособна, нежели Украина. Это надо признать», — сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

