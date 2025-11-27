0
НОВОСТИ

Прокуроров ориентировали на устранение просчетов в миграционной сфере

14:32 27.11.2025 Источник: Интерфакс

Генпрокурор РФ Александр Гуцан отметил, что в миграционной сфере остаются нерешенные проблемы, в том числе связанные с коррупцией, ориентировал подчиненных на повышение эффективности в этой работе.

"Генпрокурор России констатировал наличие еще нерешенных проблем. В этой связи глава надзорного ведомства указал, что принятие мер по устранению просчетов в работе правоохранительных органов, повышение эффективности противодействия правонарушениям, совершенным иностранными гражданами, должны носить первоочередной характер", - сообщили в Генпрокуратуре РФ в четверг по итогам координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое провел Гуцан.

Глава надзорного ведомства отметил, что работа уполномоченных органов, в первую очередь при организации миграционного учета и контроля, сопровождается значительным числом нарушений и просчетов, "принимаемые на государственном уровне меры по наведению порядка порой нивелируются проявлениями коррупции".

Гуцан обратил внимание на необходимость принятия согласованных мер по исправлению ситуации.

