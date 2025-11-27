Зеленский отказывается от белорусского посредничества по Украине — Лукашенко
15:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится к посредничеству в урегулировании украинского конфликта, так как Владимир Зеленский отказывается от сотрудничества.
«Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же „агрессоры“ с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным]. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он добавил, что сейчас «самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда — нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали [на переговоры по Украине в Минск] без США». «Самый нормальный вопрос — вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, — пожалуйста, милости просим», — добавил белорусский лидер.
