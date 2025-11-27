Трамп решил изменить подход к урегулированию украинского конфликта — The Atlantic

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп принял решение изменить подход к процессу урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от попыток оказать давление на Россию с помощью санкций. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По их словам, после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл встретился с европейскими дипломатами в резиденции посла США в Киеве. Отвечая на их вопрос о причинах изменения курса США, из-за чего усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций были прекращены, Дрисколл заявил, что Трамп захотел применить новый подход, так как «другие способы прекращения войны не дали результата». Источник журнала не раскрывает, в чем заключается новый подход.