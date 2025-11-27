Верховный суд РФ признал ФБК* террористической организацией

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал «Фонд борьбы с коррупцией»* (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) террористической организацией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, „Фонд борьбы с коррупцией, Инк.“) террористической организацией», — огласил суд. Решение подлежит немедленному исполнению.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.