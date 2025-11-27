Верховный суд РФ признал ФБК* террористической организацией
15:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал «Фонд борьбы с коррупцией»* (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) террористической организацией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, „Фонд борьбы с коррупцией, Инк.“) террористической организацией», — огласил суд. Решение подлежит немедленному исполнению.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
