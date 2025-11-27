V Конгресс молодых ученых: на сессии AI Journey эксперты назвали ключевые тренды использования ИИ в науке

14:54

Сессия AI Journey на V Конгрессе молодых учёных была посвящена современным достижениям и перспективам практического применения технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в науке. В условиях быстрого развития ИИ-моделей и роста объёмов данных искусственный интеллект становится ключевым инструментом для исследований и открытий. Ведущие российские эксперты обсудили, как ИИ может помочь ускорить научные открытия, повысить точность прогнозов и эффективность исследований.

Алексей Шпильман, к.т.н., руководитель центра «AI для науки» Сбербанка, рассказал о новой облачной платформе «ИИ для науки» (AI for Science), которая призвана многократно ускорить исследовательский процесс. Платформа позволяет объединить весь цикл научного процесса в едином месте, обеспечивая удобство и эффективность на каждом этапе исследовательской деятельности.

Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса, в своём выступлении затронул тему познания человеческого сознания через ИИ. Спикер рассказал о научном эксперименте, который позволит проверить, может ли искусственный интеллект сформировать собственные убеждения, обучаясь на своих же размышлениях, как это делает человек. Если гипотеза верна, нейросеть перестанет каждый раз отвечать «с чистого листа» и начнёт демонстрировать последовательность и внутренние предпочтения. Результаты эксперимента могут дать новую интересную информацию для развития нейробиологии и этики технологий.

Антон Дубровицкий, начальник центра моделирования интегрированного риск-менеджмента Сбербанка, в своём выступлении рассказал о применении моделей для анализа климатических рисков. Он сравнил классические физические модели климата с подходами машинного обучения, показав их связь с банковским бизнесом. Также спикер представил подходы к автоматизации климатической аналитики и оценки ущерба с помощью LLM-агентов.

Александра Тимралиева, к.х.н., научный сотрудник научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО, осветила вопрос применения ИИ для предсказания поведения сложных химических систем, тесно связанных с двумя способами оптимизации химических процессов — микрофлюидными технологиями и роботизации, — а также поделилась достижениями в области объединения технологий ИИ и больших химических данных, собранных с использованием роботизированных платформ.

Дмитрий Юдин, к.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных систем искусственного интеллекта Института AIRI, рассказал о развитии технологий пространственного искусственного интеллекта — одного из важнейших современных направлений в робототехнике и беспилотном транспорте. В докладе были рассмотрены концепции пространственного понимания и пространственных рассуждений, возможности современных многомодальных больших языковых моделей (MLLM) для работы с трёхмерными сценами, ограничения текстовых LLM для описания 3D-сцен и современные решения, использующие изображения, текст, облака точек и графы.

AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») — ключевая международная площадка, посвящённая последним трендам в сфере искусственного интеллекта. Конференция фокусируется на обсуждении передовых разработок в сфере ИИ, их влияния на глобальную экономику, научный прогресс и социальную сферу, а также на развитии нового поколения специалистов. Перед главным событием конференции, которое состоялось в Москве с 19 по 21 ноября, в этом году прошли региональные сессии в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, а также в Китае и ОАЭ.