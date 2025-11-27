Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции
16:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция вводит добровольную военную службу для молодых граждан в качестве ответа на «грядущие вызовы и угрозы» в дополнение к профессиональной службе по контракту. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, обращаясь к военнослужащим на военной базе в департаменте Изер.
«Мы не можем вернуться к призыву, но нам нужна мобилизация нации для собственной защиты. Не против того или иного врага, но чтобы быть готовыми и чтобы нас уважали. Так как же мы можем воспользоваться импульсом нашей молодежи и подготовить нашу нацию к грядущим вызовам и угрозам? Новая программа национальной службы начнет действовать со следующего лета», — сказал он.
Глава государства уточнил, что программа будет открыта для молодежи в возрасте 18-19 лет и в ней смогут принять участие молодые люди и девушки. Срок службы составит 10 месяцев, из которых 1 месяц будет уделяться обучению обращению с оружием и строевой подготовке, а остальные 9 месяцев пройдут непосредственно в составе военных подразделений, где новобранцы будут принимать участие в повседневных задачах на территории республики.
