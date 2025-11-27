0
0
63
НОВОСТИ

Генерал Н’Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период — AFP

16:12 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н’Там. Об этом сообщило агентство AFP.

Он уже приведен к президентской присяге.

Н’Там был назначен главой государства военными, которые накануне свергли президента Умару Сисоку Эмбало и захватили в стране власть. Объявлено, что переходный период продлится в Гвинее-Бисау год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 27.11.2025
Затраты на науку в России составляют $95 млрд, их надо повышать многократно — Кобяков
0
66
16:20 27.11.2025
Нейросеть ГигаЧат поможет космонавтам на борту МКС
0
76
16:00 27.11.2025
Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции
0
135
15:32 27.11.2025
Верховный суд РФ признал ФБК* террористической организацией
0
183
15:12 27.11.2025
Трамп решил изменить подход к урегулированию украинского конфликта — The Atlantic
0
234
15:00 27.11.2025
Зеленский отказывается от белорусского посредничества по Украине — Лукашенко
0
213
14:54 27.11.2025
V Конгресс молодых ученых: на сессии AI Journey эксперты назвали ключевые тренды использования ИИ в науке
0
221
14:32 27.11.2025
Прокуроров ориентировали на устранение просчетов в миграционной сфере
0
261
14:12 27.11.2025
Россия оказалась более договороспособна, чем Украина — Лукашенко
0
273
14:00 27.11.2025
Европейцам не победить в конфликте на Украине — Лукашенко
0
288

Возврат к списку