Генерал Н’Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период — AFP

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н’Там. Об этом сообщило агентство AFP.

Он уже приведен к президентской присяге.

Н’Там был назначен главой государства военными, которые накануне свергли президента Умару Сисоку Эмбало и захватили в стране власть. Объявлено, что переходный период продлится в Гвинее-Бисау год.