Над регионами России за ночь сбили 145 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 145 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 53 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

«С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 53 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 46 БПЛА, летевших на Москву, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Ярославской области, 8 БПЛА — над территорией Калужской области, 7 БПЛА — над территорией Смоленской области, по 5 БПЛА — над территориями Ростовской и Ульяновской областей, 4 БПЛА — над территорией Тверской области, по 3 БПЛА — над территориями Воронежской, Костромской областей и над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области и по 1 БПЛА — над территориями Краснодарского края и Саратовской области», — сказали в военном ведомстве.