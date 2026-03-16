Лента «Битва за битвой» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»
10:00 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кинокартина «Битва за Битвой» (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона удостоилась кинопремии «Оскар» в главной категории — «Лучший фильм». Трансляцию мероприятия ведет телеканал ABC.
На победу в основной номинации претендовали фильм ужасов «Грешники» (Sinners, 2025) Райана Куглера, «Бугония» (Bugonia, 2025) Йоргоса Лантимоса, F1 (2025) Джозефа Косински, «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025) Гильермо дель Торо, получившая «Золотой глобус» в главной номинации кинокартина «Хамнет: история, вдохновившая „Гамлета“ (Hamnet, 2025) Хлои Чжао, „Марти Великолепный“ (Marty Supreme, 2025) Джоша Сэфди, бразильский триллер „Секретный агент“ (The Secret Agent, 2025), скандинавская картина „Сентиментальная ценность“ (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера и „Сны поездов“ (Train Dreams, 2025) Клинта Бентли.
