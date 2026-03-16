Искусственную волну создадут на реке в Звенигороде для поиска пропавшего ребенка

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели с помощью аэролодок создадут на Москве-реке искусственную волну, чтобы найти последнего ребенка из числа пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

«Принято решение с помощью аэролодок создать искусственную волну для поиска третьего ребенка», — сказал собеседник агентства.