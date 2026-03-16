В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
10:20 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения операции с целью захвата нефтяной инфраструктуры на иранском острове Харк. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios.
По словам его источников из числа американских должностных лиц, глава вашингтонской администрации «рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк». Как констатируется в публикации, «это потребовало бы проведения американской наземной операции». По сведениям портала, президент США может пойти на этот шаг, «если танкеры по-прежнему будут заблокированы в Персидском заливе».
Как уточнил один из источников, американский лидер рассчитывает, что захват инфраструктуры на острове лишит Тегеран значительной части доходов. В публикации отмечается, что США опасаются ответных ударов Ирана по нефтяным объектам стран региона. «Здесь большие риски и большие выгоды. Президент еще не принял решения относительно этого, и мы не говорим, что он это сделает», — приводит портал слова источника.
Как заявил ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) контр-адмирал Алиреза Тангсири, дальнейшие удары Израиля и США по острову Харк, где расположена ключевая инфраструктура для экспорта нефти из исламской республики, серьезно усложнят ситуацию на рынках углеводородов.
