НОВОСТИ

Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС

11:00 16.03.2026 Источник: Интерфакс

Выход Польши из Евросоюза представляет "реальную угрозу" так как за него выступает президент Кароль Навроцкий и ряд представленных в парламенте партий, заявил премьер-министр Дональд Туск.

"Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации и большинство членов партии "Право и справедливость" (PiS) хотят этого. Навроцкий - их покровитель", - написал глава польского правительства в соцсети X.

"Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их", - заявил также он.

