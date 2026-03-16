Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
11:00 16.03.2026 Источник: Интерфакс
Выход Польши из Евросоюза представляет "реальную угрозу" так как за него выступает президент Кароль Навроцкий и ряд представленных в парламенте партий, заявил премьер-министр Дональд Туск.
"Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации и большинство членов партии "Право и справедливость" (PiS) хотят этого. Навроцкий - их покровитель", - написал глава польского правительства в соцсети X.
"Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их", - заявил также он.
НОВОСТИ
- 11:05 16.03.2026
- При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
- 10:32 16.03.2026
- Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
- 10:20 16.03.2026
- В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
- 10:05 16.03.2026
- Искусственную волну создадут на реке в Звенигороде для поиска пропавшего ребенка
- 10:00 16.03.2026
- Лента «Битва за битвой» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»
- 09:58 16.03.2026
- Собянин: Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс-2026» продлится до 12 апреля
- 09:32 16.03.2026
- Союзники Британии в Персидском заливе недовольны ее действиями — Politico
- 09:20 16.03.2026
- США, возможно, не следует заниматься Ормузским проливом, у них есть своя нефть — Трамп
- 09:05 16.03.2026
- Иран будет воевать, пока президент США не поймет, что начать войну было ошибкой — Арагчи
- 09:00 16.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
