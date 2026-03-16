При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
11:05 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженным силам Великобритании в случае масштабного вооруженного конфликта боеприпасов хватит всего на несколько дней. Об этом говорится в авторском материале Мартина Айвенса, опубликованном агентством Bloomberg.
«По окончании холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она с трудом соберет одну из резерва в 70 тыс. [человек]. При этом боеприпасов едва хватит на несколько дней боев», — отмечает автор статьи.
Согласно его оценке, за последнюю четверть века британские правительства допустили «крах жесткой силы» королевства из-за постоянного сокращения расходов на оборону. В настоящее время Королевский военно-морской флот способен вывести в море лишь около десятка боевых кораблей по сравнению с 50 фрегатами и эсминцами на момент падения Берлинской стены. Количество эскадрилий Королевских ВВС за этот же период сократилось с 36 до 6.
Эксперт подчеркнул, что кризис обнажил разногласия между британскими политиками и военным руководством на фоне конфликта с Ираном. Как отмечает Айвенс, после начала американо-израильских ударов и атаки иранских беспилотников на британскую базу Акротири на Кипре ни один корабль ВМС Соединенного Королевства не покинул территориальные воды для защиты бывшей колонии. Британский эсминец HMS Dragon отправился в Средиземное море лишь во вторник, спустя примерно 10 дней после начала боевых действий. Развертывание авианосца HMS Prince of Wales в Персидском заливе также было отложено из-за проблем с частными подрядчиками.
Айвенс напоминает, что после первоначального отказа премьер-министра Кира Стармера позволить американским бомбардировщикам взлетать с британских баз «словесная война с Белым домом была неизбежна». Автор также приводит слова бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа Роберта Уилки, который заявил телеканалу Би-би-си: «У нас на одной базе Форт-Брэгг (штат Северная Каролина — прим. ТАСС) больше военнослужащих действительной военной службы, чем во всей британской армии».
Кроме того, правительство Великобритании откладывает принятие обещанного плана инвестиций в оборону, так как министерство финансов опасается нецелевого расходования средств. При этом премьер-министр обязался увеличить оборонный бюджет с 2,4% до 3% ВВП лишь в 2030-х годах, предпочитая направлять свободные средства на социальное обеспечение, резюмирует он.
