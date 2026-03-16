Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе отправку военных кораблей в Ормузский пролив — Каллас
12:05 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД ЕС обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат европейской военно-морской операции Aspides в Красном море. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам.
«Главной темой станет вопрос, как обеспечить поддержание открытым Ормузского пролива», — заявила она.
«У ЕС есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», — сказала Каллас, признав, что «это не будет просто».
