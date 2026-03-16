Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана
12:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет верховного лидера Ирана был уничтожен в Тегеране в результате удара ВВС Израиля, заявила пресс-служба израильской армии.
Согласно ее заявлению, столичный аэропорт Мехрабад подвергся очередной атаке в ночь на понедельник, это был точечный удар по правительственному самолету. По версии израильских военных, этим бортом пользовался бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие иранские чиновники высшего ранга.
В прошлые дни израильская армия по меньшей мере четыре раза заявляла об ударах по аэропорту Мехрабад, целями тогда назывались РЛС, системы ПВО, военные и военно-транспортные самолеты.
НОВОСТИ
- 12:33 16.03.2026
- Собянин: Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году
- 12:20 16.03.2026
- Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 3%
- 12:05 16.03.2026
- Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе отправку военных кораблей в Ормузский пролив — Каллас
- 12:00 16.03.2026
- Жители стран — союзников США считают, что КНР станет лидером в XXI веке — опрос
- 11:32 16.03.2026
- Пассажиры на байдарке столкнулись с электросудном в Москве
- 11:20 16.03.2026
- Задержанный в Крыму украинский агент пересылал Киеву фото военных вертолетов
- 11:05 16.03.2026
- При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
- 11:00 16.03.2026
- Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
- 10:32 16.03.2026
- Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
- 10:20 16.03.2026
- В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
