Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана

12:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет верховного лидера Ирана был уничтожен в Тегеране в результате удара ВВС Израиля, заявила пресс-служба израильской армии.

Согласно ее заявлению, столичный аэропорт Мехрабад подвергся очередной атаке в ночь на понедельник, это был точечный удар по правительственному самолету. По версии израильских военных, этим бортом пользовался бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие иранские чиновники высшего ранга.

В прошлые дни израильская армия по меньшей мере четыре раза заявляла об ударах по аэропорту Мехрабад, целями тогда назывались РЛС, системы ПВО, военные и военно-транспортные самолеты.

НОВОСТИ

12:33 16.03.2026
Собянин: Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году
0
31
12:20 16.03.2026
Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 3%
0
70
12:05 16.03.2026
Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе отправку военных кораблей в Ормузский пролив — Каллас
0
106
12:00 16.03.2026
Жители стран — союзников США считают, что КНР станет лидером в XXI веке — опрос
0
105
11:32 16.03.2026
Пассажиры на байдарке столкнулись с электросудном в Москве
0
159
11:20 16.03.2026
Задержанный в Крыму украинский агент пересылал Киеву фото военных вертолетов
0
171
11:05 16.03.2026
При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
0
196
11:00 16.03.2026
Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
0
221
10:32 16.03.2026
Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
0
219
10:20 16.03.2026
В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
0
289

