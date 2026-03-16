Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет верховного лидера Ирана был уничтожен в Тегеране в результате удара ВВС Израиля, заявила пресс-служба израильской армии.

Согласно ее заявлению, столичный аэропорт Мехрабад подвергся очередной атаке в ночь на понедельник, это был точечный удар по правительственному самолету. По версии израильских военных, этим бортом пользовался бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие иранские чиновники высшего ранга.

В прошлые дни израильская армия по меньшей мере четыре раза заявляла об ударах по аэропорту Мехрабад, целями тогда назывались РЛС, системы ПВО, военные и военно-транспортные самолеты.