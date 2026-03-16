Шесть человек погибли и десять пострадали от сошедшего с крыш снега в РФ за неделю
13:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть человек погибли на территории РФ за неделю в результате схода снега с крыш зданий, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
«В 22 регионах произошло 52 происшествия, связанных со сходом снега и обрушением кровель зданий. Пострадали 16 человек, 6 из них погибли», — сказали в МЧС.
За это же время в горах сошли 50 лавин, еще 22 были спущены принудительно. Из-за непогоды вводились ограничения движения на участках автомобильных дорог в 18 регионах. В настоящее время они сохраняются в Мурманской области и на Военно-Грузинской автомобильной дороге.
На водных объектах случилось 19 происшествий, спасены 296 человек. С ледовых полей Охотского моря, Финского и Калининградского заливов спасены более 280 рыбаков», — добавили в министерстве.
