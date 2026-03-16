У ЕС нет денег на смягчение энергетического шока, вызванного конфликтом в Иране — WSJ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкое подорожание нефти и газа на фоне военной операции США и Израиля в Иране может нанести сокрушительный удар по экономике Европы, но у властей европейских стран нет средств для смягчения его последствий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, объем госдолга некоторых европейских государств, в частности, Великобритании и Франции, достигает рекордных за последние 60 лет значений. Стоимость кредитов по всему континенту повышается, а у предпринимателей и домохозяйств нет подушки безопасности в виде государственных выплат времен пандемии COVID-19. В 2022 году, когда цены на энергоносители в Европейском союзе резко выросли из-за отказа от российского импорта, власти государств ЕС выделяли миллиарды евро на поддержку населения и бизнеса. В этот раз, как пишет издание, у европейских правительств нет таких финансовых возможностей.

«Первый ощутимый эффект мы видим в логистике: выросли транспортные расходы», — сказал изданию представитель руководства германской машиностроительной компании Claas Герхард Фрайтаг. По словам гендиректора компании Яна-Хендрика Мора, энергетический кризис негативно сказывается на аграрном секторе. Уже растут затраты на сырье, в том числе на удобрения и дизельное топливо. «Давление на прибыльность фермерских хозяйств в конечном итоге может привести к росту цен на продукты питания», — отметил бизнесмен.

В свою очередь представитель германской химической компании SKW Piersteritz Маркус Бош заявил газете, что его фирма фиксирует резкий рост цен на природный газ, который необходим для производства удобрений. «В конечном счете, мы сталкиваемся с тревожной инфляцией для всей экономики и общества», — отметил он.

По оценкам британского экономиста Нила Ширинга, если цены на нефть превысят $125 за баррель при темпах роста в 1%, европейская экономика может погрузиться в рецессию.