Из слов Трампа по Украине следует, что Киев тормозит урегулирование — Песков
15:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления президента США Дональда Трампа по теме Украины указывают на то, что именно киевский режим является основным тормозом в мирном процессе. На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Он [Трамп] настоятельно рекомендует [Владимиру] Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе», — указал Песков.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать