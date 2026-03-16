0
0
0
НОВОСТИ

Из слов Трампа по Украине следует, что Киев тормозит урегулирование — Песков

15:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента США Дональда Трампа по теме Украины указывают на то, что именно киевский режим является основным тормозом в мирном процессе. На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он [Трамп] настоятельно рекомендует [Владимиру] Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе», — указал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку